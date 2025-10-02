Ціни на популярний продукт в Україні впали до найнижчого рівня за 4 роки

В Україні спостерігається стрімке зниження цін на цибулю – вже другий тиждень поспіль вартість цього овочу падає на 20%. Зараз виробники вимушені реалізовувати цибулю за ціною 5-10 грн/кг, що є найнижчим рівнем за останні чотири сезони.

Основними причинами падіння цін на цибулю є значне зниження попиту та погіршення якості продукції. Про це пише проєкт EastFruit.

Станом на 1 жовтня українські агропідприємства пропонують цибулю за ціною 5-10 грн/кг. Вартість залежить від якості та обсягів партій. Це на 20% дешевше порівняно з кінцем минулого робочого тижня (22-26 вересня) і на 40% нижче, ніж у цей же період 2024 року.

"Слід зазначити, що нинішні ціни на цибулю в Україні залишаються найнижчими як мінімум за останні 4 сезони", – підкреслюють експерти.

З чим пов'язане падіння цін

Основною причиною труднощів, з якими зіштовхуються фермери на ринку, є збільшення кількості товарів середнього та низького рівня якості. Зокрема, через затяжні дощі, цьогорічний урожай цибулі не підходить для тривалого зберігання.

"Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, більшість фермерів нині продовжують знижувати відпускні ціни на наявні обсяги. Тим часом цибуля високої якості зараз рідко надходить у продаж, тому що виробники вважають за краще тримати її в сховищах в очікуванні вищих цін", – зазначають аналітики.

Скільки коштує цибуля в супермаркетах України

Як свідчать дані на сайті Мінфін, середня ціна ріпчастої цибулі в Україні складає 9,96 грн/кг, що на 2,86 грн менше порівняно з вереснем. За даними аналізу OBOZ.UA, вартість цибулі в основних торговельних мережах країни коливається від 8,99 до 12,90 грн/кг. На 26 вересня ціни в українських супермаркетах виглядали так:

Megamarket – 12,90 грн/кг;

"Сільпо" – 8,00 грн/кг;

Novus – 7,99 грн/кг;

"Фора" – 7,90 грн/кг;

Varus – 8,90 грн/кг;

Auchan – 8,99 грн/кг;

АТБ – 9,85 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми зазначали, що ціни на деякі овочі в Україні істотно підскочили.

