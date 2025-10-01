Ціни на деякі овочі в Україні істотно підскочили: що коштує найбільше

На старті тижня в Україні зафіксовано подорожчання популярних овочів. Зокрема, синя капуста на "Столичному ринку" за вихідні зросла в ціні на 50%. Якщо ще в п’ятницю її можна було придбати за 20 гривень за кілограм, то нині вона коштує вже 30 гривень – такі дані наводить офіційний сайт ринку.

Цього тижня трохи підросла вартість молодої білокачанної капусти – з 25 до 27 гривень за кілограм. Броколі подорожчала помітніше: плюс 5 гривень, і тепер її ціна становить 50 грн/кг.

Найвідчутніше зростання серед овочів зафіксовано у кабачків – вони додали аж 15 гривень, і наразі коштують 33 грн за кіло. Баклажани також не відстали – їхня ціна піднялася на 12 гривень, досягнувши позначки 42 грн/кг.

Читайте також: В Україні істотно подешевшала картопля: скільки тепер просять за кілограм

Протягом вихідних зросли ціни на українські огірки. Якщо одеські подорожчали незначно – на 2 гривні, до 35 грн/кг, то рівненські демонструють суттєвий стрибок: їх реалізують вже по 47 грн/кг, що на 12 гривень більше.

Молоду кукурудзу, яку продають поштучно, тепер можна придбати за 11 грн – раніше вона коштувала 9.

Ціна на молоденьку картоплю на ринку тримається на рівні 13 грн за кіло, і вже третій тиждень поспіль вона не змінюється.

Крім того, вартість фруктів і ягід також не зазнала коливань – вона лишається сталою ще з середи минулого тижня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні стрімко злетіла ціна на популярний овоч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!