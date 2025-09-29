Дефіцит на ринку: в Україні стрімко злетіла ціна на популярний овоч

Цього тижня аграрії в ключових регіонах постачають моркву хорошої якості за ціною 8–15 грн/кг, що приблизно на 24% дорожче порівняно з кінцем минулого тижня. Активізація торгівлі стала головним фактором зростання вартості моркви в українських господарствах.

Про це повідомляє EastFruit. Основним чинником подорожчання моркви експерти називають скорочення її пропозиції на ринку, що пов’язано із сезонними особливостями.

"Фахівці ринку пояснюють цінове зростання різким зменшенням обсягів пропозиції у міжсезоння. Зокрема, більшість господарств уже реалізували середньостиглі сорти моркви, тоді як до збирання пізніх сортів ще не приступили", – йдеться у матеріалі.

Водночас наголошується, що навіть попри зростання цін, нинішня вартість якісної моркви в Україні все ще приблизно на 35% нижча, ніж торік.

Деякі виробники вже заявляють про можливе подальше підвищення цін, якщо збережеться поточний рівень попиту, повідомляє EastFruit.

Раніше ми розповідали, що ціна на картоплю в Україні різко змінилася.

