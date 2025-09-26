Ціна на картоплю різко змінилася: скільки доведеться віддати за кілограм

В Україні менш ніж за тиждень знизилася вартість одного з найпопулярніших овочів, який користується попитом цілий рік. У низці великих торговельних мереж ціни на картоплю стали приємним сюрпризом для покупців.

Водночас експерти попереджають: варто бути готовими до поступового подорожчання цього продукту. Про актуальну ситуацію з цінами на картоплю в Україні повідомляє сайт Новини.LIVE.

Скільки коштує картопля в супермаркетах

За даними Мінфіну, станом на 23 вересня 2025 року середня ціна кілограма картоплі становила 15,87 грн. Для порівняння: минулого четверга вона була трохи вищою – 16,17 грн, а в серпні доходила навіть до 17,97 грн. Індекс споживчих цін на цей овоч склав 90,47%, тобто у вересні він подешевшав на 9,53% відносно серпня.

Ми перевірили актуальні цінники у відомих торговельних мережах і з’ясували, скільки сьогодні просять за кілограм картоплі:

АТБ – від 12,95 грн/кг (раніше 14,85 грн/кг);

Метро – від 13,80 грн/кг (було 13,90 грн/кг);

Фора – від 13,90 грн/кг (ціна без змін);

Варус – від 14,70 грн/кг (раніше 14,50 грн/кг);

Ашан – від 14,90 грн/кг (було 15,80 грн/кг);

Новус – від 14,99 грн/кг (без змін);

Сільпо – від 17,10 грн/кг (раніше 14,70 грн/кг);

МегаМаркет – від 18,90 грн/кг (ціна не змінилася).

Найнижчу ціну на білу картоплю наразі пропонує мережа АТБ, тож саме там вигідніше робити покупки, щоб зекономити. Оскільки сезон збирання врожаю завершується, вартість фермерської продукції поступово зростатиме. Традиційно подорожчання картоплі очікується у жовтні–листопаді, коли настане холодна пора року.

