Суттєвий удар по гаманцях: експерти попередили про зростання цін на базовий продукт до кінця року

В Україні фіксується стійке щомісячне підвищення вартості хліба та хлібобулочних виробів. За прогнозами експертів, така тенденція збережеться щонайменше до кінця 2025 року.

Очікується, що ціни зростуть на 11–23% залежно від виду продукції. Про це розповіли у коментарі Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" для Укрінформу.

За словами Світлани Черемісіної, співробітниці відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції, середній темп щомісячного зростання цін становить від 1 до 1,7%. Вона підкреслила, що український ринок хлібобулочних виробів демонструє безперервне й систематичне подорожчання.

До кінця 2025 року ціни на хліб істотно зростуть. Так, пшеничний хліб вищого ґатунку може сягнути близько 63,5 грн за кілограм, що на 22,3% дорожче за нинішній рівень. Хліб першого ґатунку оцінюватиметься у 49,6 грн/кг (+16,7%), житній – приблизно 50,6 грн/кг (+12,1%). Батон вагою 0,5 кг може коштувати 30,9 грн, що на 11,2% вище за поточні ціни.

Світлана Черемісіна наголосила, що обсяг врожаю зернових культур не є ключовим чинником у ціноутворенні. На внутрішній ринок надходить лише 20–25% зібраного зерна, тоді як більша частина експортується. Визначальний вплив на кінцеву вартість хлібобулочної продукції мають інші фактори.

Зокрема, вже на початку року пшеничне борошно подорожчало на 4,3%, а житнє – одразу на 55,2%.

Підприємства стратегічно важливих сфер зобов’язані виплачувати працівникам мінімальну зарплату не менше 20 тис. грн щомісяця, що також впливає на кінцеву вартість продукції.

Станом на 20 вересня в українських супермаркетах житній хліб Riga Бородинський (300 г) продається в середньому за 45,83 грн. Ця ціна майже не відрізняється від показників липня та серпня, що свідчить про відсутність різкого стрибка вартості цього виду хліба.

Водночас експерти наголошують: у найближчі місяці зростання цін на хлібобулочні вироби продовжиться, тож українцям слід бути готовими до поступового підвищення витрат.

