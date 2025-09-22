Существенный удар по кошелькам: эксперты предупредили о росте цен на базовый продукт до конца года

В Украине фиксируется стойкое ежемесячное повышение стоимости хлеба и хлебобулочных изделий. По прогнозам экспертов, такая тенденция сохранится, по меньшей мере, до конца 2025 года.

Ожидается, что цены поднимутся на 11–23% в зависимости от вида продукции. Об этом рассказали в комментарии Национального научного центра "Институт аграрной экономики" для Укринформа.

По словам Светланы Черемисиной, сотрудницы отдела аграрного рынка и международной интеграции, средний темп ежемесячного роста цен составляет от 1 до 1,7%. Она подчеркнула, что украинский рынок хлебобулочных изделий демонстрирует непрерывное и систематическое удорожание.

К концу 2025 г. цены на хлеб существенно возрастут. Так, пшеничный хлеб высшего сорта может достичь около 63,5 грн за килограмм, что на 22,3% дороже нынешнего уровня. Хлеб первого сорта будет оцениваться в 49,6 грн/кг (+16,7%), ржаной – около 50,6 грн/кг (+12,1%). Батон весом 0,5 кг может стоить 30,9 грн, что на 11,2% выше текущих цен.

Светлана Черемисин подчеркнула, что объем урожая зерновых культур не является ключевым фактором в ценообразовании. На внутренний рынок поступает только 20–25% собранного зерна, в то время как большая часть экспортируется. Определяющее влияние на конечную стоимость хлебобулочной продукции оказывают другие факторы.

В частности, уже в начале года пшеничная мука подорожала на 4,3%, а ржаная – сразу на 55,2%.

Предприятия стратегически важных сфер обязаны выплачивать работникам минимальную зарплату не менее 20 тыс. грн. ежемесячно, что также влияет на конечную стоимость продукции.

На 20 сентября в украинских супермаркетах ржаной хлеб Riga Бородинский (300 г) продается в среднем за 45,83 грн. Эта цена почти не отличается от показателей июля и августа, что свидетельствует об отсутствии резкого скачка стоимости этого вида хлеба.

В то же время эксперты отмечают: в ближайшие месяцы рост цен на хлебобулочные изделия продолжится, так что украинцам следует быть готовыми к постепенному повышению затрат.

