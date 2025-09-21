Зміни в цінах на картоплю: що чекає на ринок в Україні

За останній тиждень в Україні дещо піднялася ціна на популярний продукт – картоплю. Середня вартість цього товару становить 16 грн/кг, хоча ще в першій половині вересня 2025 року в більшості великих супермаркетів ціна не перевищувала 15 грн/кг.

Як повідомляє сайт Новини.LIVE, наразі спостерігаються зміни у цінах на картоплю в Україні. За даними Міністерства фінансів, на 18 вересня середня ціна за кілограм картоплі становить 16,17 грн.

Ще тиждень тому вона була трохи нижчою – 15,83 грн/кг, а в серпні ціна сягала 18 грн/кг. Індекс споживчих цін на овоч знизився на 8,35%, досягнувши 91,65%. Порівняно з липнем цей показник становить 74,17%.

Ми перевірили, за скільки продають картоплю в популярних українських супермаркетах. Моніторинг цін допомагає споживачам визначити, де можна придбати продукти за вигідними цінами. Станом на 18 вересня мінімальні ціни на картоплю виглядають так:

АТБ – від 12,95 грн/кг (було 14,85 грн/кг);

Метро – від 13,80 грн/кг (було 13,90 грн/кг);

Фора – від 13,90 грн/кг (ціна не змінилася);

Варус – від 14,50 грн/кг (ціна не змінилася);

Новус – від 14,99 грн/кг (ціна не змінилася);

Ашан – від 15,80 грн/кг (було 14,70 грн/кг);

Сільпо – від 17,10 грн/кг (було 14,70 грн/кг);

МегаМаркет – від 18,90 грн/кг (ціна не змінилася).

Як видно, в деяких супермаркетах ціни залишилися незмінними, а в інших – зросли або знизилися. Завдяки такому порівнянню українці можуть вибрати найбільш вигідний варіант для своїх покупок. Водночас експерти попереджають, що низькі ціни не протримаються довго – вони зростатимуть після збору врожаю фермерами.

