Цены на популярный продукт в Украине упали до самого низкого уровня за 4 года

В Украине наблюдается стремительное снижение цен на лук – уже вторую неделю подряд стоимость этого овоща падает на 20%. Сейчас производители вынуждены реализовывать лук по цене 5-10 грн/кг, что является самым низким уровнем за последние четыре сезона.

Основными причинами падения цен на лук являются значительное снижение спроса и ухудшение качества продукции. Об этом пишет проект EastFruit.

По состоянию на 1 октября украинские агропредприятия предлагают лук по цене 5-10 грн/кг. Стоимость зависит от качества и объемов партий. Это на 20% дешевле по сравнению с концом прошлой рабочей недели (22-26 сентября) и на 40% ниже, чем в этот же период 2024 года.

"Следует отметить, что нынешние цены на лук в Украине остаются самыми низкими как минимум за последние 4 сезона", – подчеркивают эксперты.

Читайте также: Цены на яйца в Украине претерпели существенные изменения: сколько теперь стоят

С чем связано падение цен

Основной причиной трудностей, с которыми сталкиваются фермеры на рынке, является увеличение количества товаров среднего и низкого уровня качества. В частности, из-за затяжных дождей, урожай лука в этом году не подходит для длительного хранения.

"Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, большинство фермеров сейчас продолжают снижать отпускные цены на имеющиеся объемы. Между тем лук высокого качества сейчас редко поступает в продажу, потому что производители предпочитают держать его в хранилищах в ожидании более высоких цен", – отмечают аналитики.

Сколько стоит лук в супермаркетах Украины

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, средняя цена репчатого лука в Украине составляет 9,96 грн/кг, что на 2,86 грн меньше по сравнению с сентябрем. По данным анализа OBOZ.UA, стоимость лука в основных торговых сетях страны колеблется от 8,99 до 12,90 грн/кг. На 26 сентября цены в украинских супермаркетах выглядели так:

Megamarket – 12,90 грн/кг;

"Сельпо" – 8,00 грн/кг;

Novus – 7,99 грн/кг;

"Фора" – 7,90 грн/кг;

Varus – 8,90 грн/кг;

Auchan – 8,99 грн/кг;

АТБ – 9,85 грн/кг.

Напомним, ранее мы отмечали, что цены на некоторые овощи в Украине существенно подскочили.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!