Ці автомобілі споживають мінімуми пального: топ економічних моделей

Кожен водій знає: заправка автомобіля — недешеве задоволення. Ціни на пальне постійно зростають, і чим частіше доводиться заїжджати на АЗС, тим помітніше це б’є по гаманцю.

Тому багато автомобілістів замислюються, як зменшити витрату бензину. А тим, хто лише планує купівлю машини, варто одразу звернути увагу на економічні моделі. Про це пише Cinch.

Найекономічніші автомобілі

Хоча дизельні двигуни традиційно вважаються економнішими, більшість водіїв все ж обирають бензинові варіанти. Тож ось моделі, які допоможуть суттєво заощадити на заправці.

BMW 330e

Гібрид із 2.0-літровим бензиновим двигуном і електромотором забезпечує швидкий розгін і низьку витрату палива. При повністю зарядженій батареї витрата становить лише 1,3 л на 100 км, адже частину шляху авто може долати виключно на електротязі.

Toyota Prius

Культовий гібрид, який існує у двох версіях — самозарядній та підключуваній. У другому випадку витрата становить близько 4,2–4,7 л/100 км. Prius вважається однією з найнадійніших і найдоступніших моделей для щоденного використання — недарма його часто обирають служби таксі.

Suzuki Swift

Компактний гібридний хетчбек, у якому електродвигун допомагає бензиновому мотору. Завдяки системі "м’якого гібрида" Swift споживає лише близько 4,4 л/100 км.

Toyota Corolla Touring Sports

Гібридний універсал, що поєднує практичність і економічність. Середня витрата — приблизно 4,4 л/100 км. Можна обрати варіант із двигуном 1.8 або 2.0 літра.

Hyundai IONIQ

Ще один конкурент Prius. Доступний як у самозарядній, так і в підключуваній гібридній версії. Оснащений 1.6-літровим бензиновим мотором і електродвигуном, має середню витрату 4,2–4,5 л/100 км.

Mercedes-Benz E300 de

Підключуваний гібридний дизель — справжній рекордсмен з економії. При повній зарядці акумулятора може проїхати 100 км, витративши лише 1,3 л пального.

Peugeot 208

Дизельний гібрид 2019 року з двигуном 1.5 BlueHDi споживає близько 4,0 л/100 км. Автомобіль має сучасний дизайн і комфортний салон, що робить його одним із найпопулярніших у класі "суперміні".

Opel Corsa

Ще один представник групи Stellantis, схожий за стилем на Peugeot 208. Версія з 1.5-літровим дизельним двигуном Turbo D споживає приблизно 4,0 л/100 км.

Škoda Octavia

Одна з найпрактичніших моделей для родини. У дизельній версії 2.0 TDI середня витрата палива становить близько 4,1 л/100 км, а великий багажник і просторий салон роблять її ідеальним вибором для подорожей.

Volkswagen Golf

Модель Mk8 оснащена тим самим дизельним двигуном, що й Octavia — 2.0 TDI (150 к.с.), і споживає приблизно 4,1 л/100 км. Хоча салон трохи менший, ніж у Skoda, Golf має більш преміальний вигляд і сучасну мультимедійну систему.

