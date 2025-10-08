Эти автомобили потребляют минимумы горючего: топ экономичных моделей

Каждый водитель знает: заправка автомобиля – недешевое удовольствие. Цены на горючее постоянно растут, и чем чаще приходится заезжать на АЗС, тем заметнее это сказывается на кошельке.

Поэтому многие автомобилисты задумываются, как снизить расход бензина. А тем, кто только планирует покупку машины, следует сразу обратить внимание на экономичные модели. Об этом пишет Cinch.

Самые экономичные автомобили

Хотя дизельные двигатели традиционно считаются более экономными, большинство водителей все же выбирают бензиновые варианты. Вот модели, которые помогут существенно сэкономить на заправке.

BMW 330e

Гибрид с 2.0-литровым бензиновым двигателем и электромотором обеспечивает быстрый разгон и низкий расход топлива. При полностью заряженной батарее расход составляет всего 1,3 л на 100 км, ведь часть пути авто может преодолевать исключительно на электротяге.

Toyota Prius

Культовый гибрид, существующий в двух версиях – самозарядной и подключаемой. Во втором случае расход составляет около 4,2-4,7 л/100 км. Prius считается одной из самых надежных и доступных моделей для ежедневного использования – недаром его часто выбирают службы такси.

Suzuki Swift

Компактный гибридный хэтчбек, в котором электродвигатель помогает бензиновому мотору. Благодаря системе "мягкого гибрида" Swift потребляет всего около 4,4 л/100 км.

Toyota Corolla Touring Sports

Гибридный универсал, сочетающий практичность и экономичность. Средний расход – примерно 4,4 л/100 км. Можно выбрать вариант с двигателем 1.8 или 2.0 литра.

Hyundai IONIQ

Еще один конкурент – Prius. Доступный как в самозарядной, так и в подключаемой гибридной версии. Оснащен 1.6-литровым бензиновым мотором и электродвигателем, имеет средний расход 4,2-4,5 л/100 км.

Mercedes-Benz E300 de

Подключаемый гибридный дизель – настоящий рекордсмен по экономии. При полной зарядке аккумулятора может проехать 100 км, потратив всего 1,3 л горючего.

Читайте также: Способны проехать более 650 тысяч километров: топ долговечных автомобилей

Peugeot 208

Дизельный гибрид 2019 с двигателем 1.5 BlueHDi потребляет около 4,0 л/100 км. Автомобиль обладает современным дизайном и комфортным салоном, что делает его одним из самых популярных в классе "супермини".

Opel Corsa

Еще один представитель группы Stellantis, схожий по стилю на Peugeot 208. Версия с 1.5-литровым дизельным двигателем Turbo D потребляет примерно 4,0 л/100 км.

Škoda Octavia

Одна из самых практичных моделей для семьи. В дизельной версии 2.0 TDI средний расход топлива составляет около 4,1 л/100 км, а большой багажник и просторный салон делают его идеальным выбором для путешествий.

Volkswagen Golf

Модель Mk8 оснащена тем же дизельным двигателем, что и Octavia – 2.0 TDI (150 л.с.), и потребляет примерно 4,1 л/100 км. Хотя салон немного меньше, чем у Skoda, Golf имеет более премиальный вид и современную мультимедийную систему.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !