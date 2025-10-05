Здатні проїхати понад 650 тисяч кілометрів: топ довговічних автомобілів

Американські експерти склали рейтинг уживаних авто, здатних без капітального ремонту долати понад 400 тисяч миль, або близько 650 тисяч кілометрів. Попит на вторинному ринку традиційно високий: доступніші ціни, широкий вибір і шанс знайти машину, яка прослужить десятиліттями.

Та головне питання для покупців завжди одне — яку модель обрати, щоб уникнути дорогих поломок. Про це повідомило видання GOBankingRates.

У списку домінують японські виробники, насамперед Toyota. До найвитриваліших увійшли Avalon, Tacoma, Sienna та Sequoia. Високу надійність продемонстрували й моделі Honda: Accord, Pilot, Odyssey та Civic.

Серед американських авто відзначили Ford F-150 і Ford Expedition. Також у рейтинг потрапили Subaru Outback, створений для подорожей і активного відпочинку, та Hyundai Elantra, яка довела, що навіть бюджетний седан може бути вражаюче довговічним.

За підрахунками фахівців, такий ресурс відповідає 25–30 рокам стандартної експлуатації. Це означає, що машини з рейтингу можуть змінити кількох власників, але залишатися на ходу десятиліттями.

Водночас у списку немає європейських преміумбрендів. Аналітики наголошують: справжня надійність автомобіля визначається не престижністю марки, а перевіреною статистикою його довговічності.

