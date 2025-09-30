Перевершують усіх конкурентів: топ-10 найкращих електромобілів 2025 року

Зараз майже всі відомі автокомпанії випускають електричні автомобілі, що ускладнює вибір серед широкого асортименту для потенційних покупців.

Тому сайт Autocar оприлюднив список з 10 найкращих електрокарів 2025 року. Фахівці стверджують, що ці моделі значно перевершують всіх своїх суперників.

ТОП-10 найкращих електрокарів року:

Kia EV3 Hyundai Ioniq 5 N Cupra Born Renault 5 EV Volkswagen ID.7 Porsche Taycan Rolls-Royce Spectre Tesla Model 3 BMW i7 Skoda Elroq

Kia EV3 отримав звання найкращого електричного автомобіля 2025 року. Це компактний кросовер, який почали випускати з 2024 року.

Фахівці зазначили, що Kia EV3 відзначається вражаючим запасом ходу для свого класу, а також високим рівнем комфорту завдяки зручній мультимедійній системі. Ще однією перевагою є просторий салон і великий багажник.

"Хоча EV3 і не є гейм-чейнджером, як може здатися на перший погляд, він все ж є значним досягненням і робить цей клас автомобілів трохи більш конкурентоспроможним", – зазначив дорожній тестувальник Autocar Ілля Верпрает.