Перевершують усіх конкурентів: топ-10 найкращих електромобілів 2025 року

Анастасія Крищук

Найкращі електромобілі 2025 року. Джерело: Фото з відкритих джерел

Зараз майже всі відомі автокомпанії випускають електричні автомобілі, що ускладнює вибір серед широкого асортименту для потенційних покупців.

Тому сайт Autocar оприлюднив список з 10 найкращих електрокарів 2025 року. Фахівці стверджують, що ці моделі значно перевершують всіх своїх суперників.

ТОП-10 найкращих електрокарів року:

  1. Kia EV3
  2. Hyundai Ioniq 5 N
  3. Cupra Born
  4. Renault 5 EV
  5. Volkswagen ID.7
  6. Porsche Taycan
  7. Rolls-Royce Spectre
  8. Tesla Model 3
  9. BMW i7
  10. Skoda Elroq

Kia EV3 отримав звання найкращого електричного автомобіля 2025 року. Це компактний кросовер, який почали випускати з 2024 року.

Фахівці зазначили, що Kia EV3 відзначається вражаючим запасом ходу для свого класу, а також високим рівнем комфорту завдяки зручній мультимедійній системі. Ще однією перевагою є просторий салон і великий багажник.

"Хоча EV3 і не є гейм-чейнджером, як може здатися на перший погляд, він все ж є значним досягненням і робить цей клас автомобілів трохи більш конкурентоспроможним", – зазначив дорожній тестувальник Autocar Ілля Верпрает.

