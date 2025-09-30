Превосходят всех конкурентов: топ-10 лучших электромобилей 2025 года

Сейчас почти все известные автокомпании выпускают электрические автомобили, что затрудняет выбор среди широкого ассортимента для потенциальных покупателей.

Поэтому сайт Autocar обнародовал список из 10 лучших электрокаров 2025 года. Специалисты утверждают, что эти модели значительно превосходят всех своих конкурентов.

Читайте также: Не стоит тратить деньги: какие недостатки у компактных кроссоверов

ТОП-10 лучших электрокаров года:

Kia EV3 Hyundai Ioniq 5 N Cupra Born Renault 5 EV Volkswagen ID.7 Porsche Taycan Rolls-Royce Spectre Tesla Model 3 BMW i7 Skoda Elroq

Kia EV3 получил звание лучшего электрического автомобиля 2025 года. Это компактный кроссовер, который начали выпускать с 2024 года.

Специалисты отметили, что Kia EV3 отличается впечатляющим запасом хода для своего класса, а также высоким уровнем комфорта благодаря удобной мультимедийной системе. Еще одним преимуществом является просторный салон и большой багажник.

"Хотя EV3 и не является гейм-чейнджером, как может показаться на первый взгляд, он все же является значительным достижением и делает этот класс автомобилей немного более конкурентоспособным", – отметил дорожный тестировщик Autocar Илья Верпрает.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !