Для українських водіїв готують систему штрафних балів: що вона передбачатиме

В Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв, яка вже тривалий час функціонує в країнах Європейського Союзу. Її мета – посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко під час телемарафону. "Ця система, вона дуже цікава, вона давно вже використовується в Європейському Союзі. Її філософія в тому, щоб люди знали, що якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху, незалежно чи це швидкісний режим, чи це паркування, чи це створення якихось аварійних ситуацій і так далі, вони накопичують бали. І в залежності від того, скільки вони накопичували бали, це може впливати на те, що вони можуть втратити своє водійське посвідчення", – розповів він.

Фахівець звернув увагу на те, що в Україні є водії, які систематично порушують швидкісний режим, накопичують адміністративні стягнення, проте не припиняють створювати загрозу для власного життя та безпеки інших учасників дорожнього руху.

"У нас же, якщо ти можеш кожен день порушувати швидкісний режим, і є такі ліхачі, як кажуть, і мажори, які кожен день по 10 штрафів мають, але продовжують швидко їхати на машині, створювати аварійні ситуації, наражати себе і людей небезпекою. Відповідно, в законодавстві зовсім не передбачено ніякої додаткової відповідальності для таких людей", – зазначив Крейденко.

