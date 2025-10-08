Служитимуть довго: топ найнадійніших вживаних автомобілів

Останні тенденції на автомобільному ринку свідчать: уживані авто часто не поступаються новим за надійністю, а подекуди навіть перевершують їх за довговічністю. В умовах, коли багато водіїв шукають машини, здатні без серйозних поломок пройти понад 320 тисяч кілометрів, фахівці радять звертати увагу на моделі, які вже довели свою витривалість.

Як повідомляє mmr.net.ua, аналітики компанії iSeeCars проаналізували понад два мільйони автомобілів віком від десяти років і визначили моделі, що мають найбільший середній пробіг. Результати показали: окремі машини за умови належного догляду здатні подолати від 394 до 477 тисяч кілометрів.

Абсолютним лідером став Toyota Sequoia, середній ресурс якої становить близько 477 тисяч кілометрів. Висока надійність і витривалість цього позашляховика підтверджена даними Consumer Reports та самих дослідників iSeeCars. На другому місці — легендарний Toyota Land Cruiser, який у середньому долає 451 тисячу кілометрів і залишається одним із найнадійніших автомобілів свого класу.

Далі у рейтингу — Chevrolet Suburban із показником 426 тисяч кілометрів. Цей великий SUV випереджає конкурентів на кшталт Ford Expedition та Jeep Wagoneer. Пікап Toyota Tundra демонструє результат близько 412 тисяч кілометрів, що особливо вражає з огляду на складні умови експлуатації.

Ще один витривалий представник — GMC Yukon XL, здатний прослужити власникам понад два десятиліття, проходячи в середньому 406 тисяч кілометрів. Не відстає й Toyota Prius, який має репутацію гібриду з надзвичайно надійною батареєю та загальним ресурсом близько 403 тисяч кілометрів.

Такого ж пробігу досягає Chevrolet Tahoe, який, попри неідеальні оцінки щодо частоти поломок, демонструє стабільну витривалість. Універсальний Honda Ridgeline може подолати до 400 тисяч кілометрів, поєднуючи комфорт легковика з функціональністю пікапа.

Седан Toyota Avalon, виробництво якого завершилося у 2022 році, також залишається серед найнадійніших моделей із середнім ресурсом 395 тисяч кілометрів. А трирядний гібридний кросовер Toyota Highlander Hybrid здатний проїхати близько 394 тисяч кілометрів, зберігаючи помірні витрати на обслуговування.

