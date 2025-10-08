Служить долго: топ самых надежных подержанных автомобилей

Последние тенденции на автомобильном рынке свидетельствуют: подержанные авто часто не уступают новому по надежности, а иногда даже превосходят их по долговечности. В условиях, когда многие водители ищут машины, способные без серьезных поломок пройти более 320 тысяч километров, специалисты советуют обращать внимание на модели, которые уже доказали свою выносливость.

Как сообщает mmr.net.ua, аналитики компании iSeeCars проанализировали более двух миллионов автомобилей в возрасте от десяти лет и определили модели, имеющие наибольший средний пробег. Результаты показали: отдельные машины при условии должного ухода способны преодолеть от 394 до 477 тысяч километров.

Абсолютным лидером стала Toyota Sequoia, средний ресурс которой составляет около 477 тысяч километров. Высокая надежность и выносливость этого внедорожника подтверждена данными Consumer Reports и самих исследователей iSeeCars. На втором месте — легендарный Toyota Land Cruiser, в среднем преодолевающий 451 тысячу километров и остающийся одним из самых надежных автомобилей своего класса.

Далее в рейтинге – Chevrolet Suburban с показателем 426 тысяч километров. Этот большой SUV опережает конкурентов типа Ford Expedition и Jeep Wagoneer. Пикап Toyota Tundra демонстрирует результат около 412 тысяч километров, что особенно впечатляет, учитывая сложные условия эксплуатации.

Еще один выносливый представитель – GMC Yukon XL, способный прослужить владельцам более двух десятилетий, проходя в среднем 406 тысяч километров. Не отстает и Toyota Prius, обладающий репутацией гибрида с чрезвычайно надежной батареей и общим ресурсом около 403 тысяч километров.

Такого же пробега достигает Chevrolet Tahoe, который, несмотря на неидеальные оценки частоты поломок, демонстрирует стабильную выносливость. Универсальный Honda Ridgeline может преодолеть до 400 тысяч километров, сочетая комфорт легковушки с функциональностью пикапа.

Седан Toyota Avalon, производство которого завершилось в 2022 году, также остается среди самых надежных моделей со средним ресурсом 395 тысяч километров. А трёхрядный гибридный кроссовер Toyota Highlander Hybrid способен проехать около 394 тысяч километров, сохраняя умеренные затраты на обслуживание.

