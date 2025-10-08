'Я думав, це буде одна з найлегших проблем' - Трамп про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що вирішення війни, яку Росія веде проти України, виявилося складнішим завданням, ніж досягнення миру на Близькому Сході. Він зазначив, що йому вдалося укласти "сім чудових угод" і навіть представити мирний план для сектора Гази.

Водночас, говорячи про російсько-українську війну, він повторив свої попередні слова про величезну кількість жертв і назвав цю ситуацію "божевіллям". Про це Трамп сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

"Я вважав, що це буде одна з найпростіших проблем. Я добре ладнаю з Путіним і був дуже розчарований ним, бо думав, що це питання можна буде вирішити легко. Але тепер бачу, що воно, можливо, навіть складніше, ніж конфлікти на Близькому Сході", — сказав Трамп.

