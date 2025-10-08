'Я думал, это будет одна из самых легких проблем' - Трамп о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение войны, которую Россия ведет против Украины, оказалось более сложной задачей, чем достижение мира на Ближнем Востоке. Он отметил, что ему удалось заключить "семь замечательных соглашений" и даже представить мирный план для сектора Газа.

В то же время, говоря о российско-украинской войне, он повторил свои предыдущие слова об огромном количестве жертв и назвал эту ситуацию "безумием". Об этом Трамп сказал во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Я считал, что это будет одна из самых простых проблем. Я хорошо ладю с Путиным и был очень разочарован им, потому что думал, что этот вопрос можно будет решить легко. Но теперь вижу, что оно, возможно, даже сложнее конфликтов на Ближнем Востоке", — сказал Трамп.

