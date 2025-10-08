Ціни на житло в західних регіонах злетіли: у яких містах купівля квартири стала розкішшю

За останні шість місяців ринок житла на заході України демонструє справжній сплеск активності. У низці міст ціни на квартири піднялися майже на 13%, що фактично перетворює купівлю житла на розкіш.

Водночас на мапі є кілька цікавих винятків. Як повідомляють аналітики ЛУН, лідером за вартістю квадратного метра традиційно залишається Львів, який майже зрівнявся з Києвом. Примітно, що ціни на однокімнатні квартири тут навіть трохи знизилися – на 1%, до 64 500 доларів, тоді як двокімнатні та трикімнатні продовжують зростати в ціні.

На другій позиції рейтингу – Ужгород. Тут ринок поводиться по-різному: однокімнатні квартири подешевшали найбільше – на 8%, до 59 200 доларів, тоді як двокімнатні навпаки подорожчали приблизно на 7%.

Читайте також: Будівельний бум в Україні: які регіони лідирують в обсязі нового житла

Регіони-рекордсмени подорожчання: хто вирвався вперед

Найпомітніше зростання цін зафіксовано у Тернополі – він став справжнім лідером серед міст заходу. Тут піднялися в ціні всі типи житла: однокімнатні квартири подорожчали одразу на 13% (до 41 300 доларів), двокімнатні – на 12%, а новобудови додали ще 10% у вартості.

Не пасуть задніх і Чернівці, де трикімнатні квартири зросли в ціні на 13%, а однокімнатні – на 8%. Аналогічна ситуація спостерігається в Рівному: тут однокімнатні подорожчали на 9%, а вартість квадратного метра у новобудовах піднялася на 8%.

Найспокійніша ситуація наразі спостерігається у Луцьку – ціни на однокімнатні квартири тут залишилися на попередньому рівні. Помірне подорожчання зафіксовано в Івано-Франківську, де житло зросло в ціні на 1–7%, та у Хмельницькому, де підвищення становить 3–7%.

Попри це, Хмельницький і далі залишається найдоступнішим обласним центром заходу України, хоча саме тут новобудови подорожчали найбільше – одразу на 10%.

Раніше ми розповідали, що в Україні масово подорожчала оренда житла.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!