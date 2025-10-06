У ряді великих міст України оновили ціни на оренду однокімнатних квартир – і здебільшого вони зросли. Найпомітніше подорожчання зафіксували в Одесі: за останні пів року середня вартість оренди підскочила на 50% і наразі становить близько 12 000 гривень.

Відчутне зростання цін спостерігається й у Вінниці. За інформацією аналітиків одного з провідних спеціалізованих порталів, оренда тут подорожчала на 36%. Про це пише OBOZ.UA.

У Кропивницькому ціни на оренду злетіли на 23%, а в Черкасах – на 20%, що свідчить про суттєве подорожчання.

В Ужгороді зафіксовано приріст вартості на 15%, у Дніпрі – на 14%.

Також зростання цін на оренду однокімнатних квартир спостерігається в таких містах:

Івано-Франківськ і Харків – плюс 13%;

Львів – плюс 12%;

Хмельницький – плюс 10%.

Лише в одному місті зафіксовано значне здешевлення оренди такого типу житла – у Сумах. Там вартість впала на цілих 30%.

У решті міст, зокрема й у столиці, ціни залишилися незмінними.

Вартість оренди 1-кімнатних квартир в Україні

В українці масово подорожчала оренда житла: у скільки тепер обійдеться 1-кімнатна квартира

За інформацією аналітиків одного з провідних спеціалізованих ресурсів, оренда однокімнатної квартири в Україні обійдеться в середньому від 4 500 до 20 800 гривень на місяць. Найвищі ціни зафіксовано в Ужгороді – приблизно 20 800 грн. Серед інших міст:

у Львові – близько 18 700 грн;

у Києві – орієнтовно 18 000 грн;

в Івано-Франківську – приблизно 15 400 грн;

у Луцьку – близько 15 000 грн.

Оренда житла за найнижчими цінами – у Харкові: середня вартість становить близько 4 500 грн. До міст із доступними пропозиціями також належать:

Запоріжжя – приблизно 5 000 грн;

Миколаїв – орієнтовно 6 000 грн;

Суми – близько 7 000 грн;

Чернігів і Кропивницький – на рівні 8 000 грн.

Раніше ми розповідали, де в Україні стало вигідніше купувати однокімнатну квартиру, а де вартість "стрибнула".

