В Украине массово подорожала аренда жилья: во сколько теперь обойдется 1-комнатная квартира

В ряде крупных городов Украины обновили цены на аренду однокомнатных квартир – и в основном они выросли. Наиболее заметное подорожание зафиксировали в Одессе: за последние полгода средняя стоимость аренды подскочила на 50% и сейчас составляет около 12 000 гривен.

Ощутимый рост цен наблюдается и в Виннице. По информации аналитиков одного из ведущих специализированных порталов, аренда здесь подорожала на 36%. Об этом пишет OBOZ.UA.

В Кропивницком цены на аренду взлетели на 23%, а в Черкассах – на 20%, что свидетельствует о существенном подорожании.

В Ужгороде зафиксирован прирост стоимости на 15%, в Днепре – на 14%.

Также рост цен на аренду однокомнатных квартир наблюдается в таких городах:

Ивано-Франковск и Харьков – плюс 13%;

Львов – плюс 12%;

Хмельницкий – плюс 10%.

Только в одном городе зафиксировано значительное удешевление аренды такого типа жилья – в Сумах. Там стоимость упала на целых 30%.

В остальных городах, в том числе и в столице, цены остались неизменными.

Стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине.

По информации аналитиков одного из ведущих специализированных ресурсов, аренда однокомнатной квартиры в Украине обойдется в среднем от 4 500 до 20 800 гривен в месяц. Самые высокие цены зафиксированы в Ужгороде – примерно 20 800 грн. Среди других городов:

во Львове – около 18 700 грн;

в Киеве – ориентировочно 18 000 грн;

в Ивано-Франковске – примерно 15 400 грн;

в Луцке – около 15 000 грн.

Аренда жилья по низким ценам – в Харькове: средняя стоимость составляет около 4 500 грн. К городам с доступными предложениями также относятся:

Запорожье – примерно 5 000 грн;

Николаев – ориентировочно 6 000 грн;

Суммы – около 7 000 грн;

Чернигов и Кропивницкий – на уровне 8000 грн.

Раньше мы рассказывали, где в Украине стало выгоднее покупать однокомнатную квартиру, а где стоимость "прыгнула".

