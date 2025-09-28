Стоять порожні квартири: де оренда в Києві не користується попитом

Активність на ринку оренди Києва відзначалася ще наприкінці серпня. Найбільший попит зберігається на квартири з розвиненою інфраструктурою та зручною близькістю до метро.

Особливу увагу орендарі приділяють житлу у центральних районах столиці. Проте навіть там є винятки, зазначає експертка та власниця агентства нерухомості Галина Пархомюк, повідомляє Finance.ua.

За її словами, ринок оренди в столиці досить неоднорідний. Так, на Троєщині ціни практично не змінилися, а на Лук’янівці навіть знизилися. Основна причина – регулярні ракетні та дронові атаки, через які попит на житло впав, а разом із ним і вартість оренди.

"Лук’янівку традиційно уникають орендарі: квартири можуть стояти порожніми місяцями, навіть якщо власники роблять знижки", – пояснює Пархомюк.

Вона також відзначила вплив урядової постанови про виїзд частини молодих чоловіків за кордон: квартири, де проживали орендарі віком 20–22 роки, звільнилися.

Це створило певний баланс між пропозиціями та попитом у вересні, хоча зазвичай перед навчальним та робочим сезоном попит різко зростає.

За словами рієлторки Ірини Седляр, у вересні оренда однокімнатної квартири з ремонтом у столиці становить:

Печерський район – від 28 до 35 тис. грн;

Шевченківський район – від 25 до 30 тис. грн;

Голосіївський район – від 20 до 25 тис. грн.

Дані аналітики ЛУН підтверджують ці показники: середня вартість оренди на Печерську – близько 35 тис. грн, у Шевченківському районі – 25 тис. грн, а в Голосіївському – 20,9 тис. грн.

