Цінові зміни на нерухомість в Україні: де стало вигідніше купувати однокімнатну квартиру, а де вартість 'стрибнула'

За останні пів року однокімнатні квартири подорожчали у більшості міст України. Найбільше зростання цін зафіксоване в Одесі та Тернополі.

Про це йдеться в даних ЛУН. ТОП-3 міст з найвищим підвищенням цін на однокімнатки:

Одеса – +14%, середня ціна досягла $44 тис.;

Тернопіль – +13%, зараз однокімнатні коштують близько $40 тис.;

Рівне – +11%, середня вартість зросла до $52 тис.

У Чернівцях, Дніпрі та Харкові ціни піднялися на 7% і становлять $53,3 тис., $43,4 тис. та $22 тис. відповідно. У Хмельницькому зростання склало 4%, і середня ціна однокімнатної квартири тепер – $36,5 тис.

Подібне зростання цін спостерігається й у Києві: середня вартість однокімнатних квартир сягнула $65 тис., що є найвищим показником по Україні.

Серед міст із найдорожчим житлом також Львів ($63 тис.) та Ужгород ($60 тис.).

Водночас у Львові за останні шість місяців ціни на однокімнатки знизилися на 3%, а в Ужгороді залишилися стабільними.

Де житло найдоступніше

Найдешевші однокімнатні квартири в Україні зараз можна придбати у Херсоні – їхня середня ціна становить $14,3 тис. Вартість залишається стабільною вже тривалий час через постійні обстріли.

У Запоріжжі ціни на квартири знизилися на 9% і тепер становлять близько $16 тис., а в Миколаєві середня вартість опустилася до $20 тис. (-2%).

У Сумах однокімнатки подорожчали на 2%, проте залишаються серед найдоступніших у країні – $22 тис.

За даними ЛУН, придбання однокімнатної квартири в Україні вимагає відкладання зарплати на період від 2,5 до 8,4 років.

Найменше часу на це потрібно витратити у Херсоні, тоді як найдовший термін очікує потенційних покупців в Ужгороді.

Раніше ми розповідали, що вартість нерухомості після війни може зрости на 30%.

