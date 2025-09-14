Цінові зміни на нерухомість в Україні: де стало вигідніше купувати однокімнатну квартиру, а де вартість "стрибнула"
За останні пів року однокімнатні квартири подорожчали у більшості міст України. Найбільше зростання цін зафіксоване в Одесі та Тернополі.
Про це йдеться в даних ЛУН. ТОП-3 міст з найвищим підвищенням цін на однокімнатки:
- Одеса – +14%, середня ціна досягла $44 тис.;
- Тернопіль – +13%, зараз однокімнатні коштують близько $40 тис.;
- Рівне – +11%, середня вартість зросла до $52 тис.
У Чернівцях, Дніпрі та Харкові ціни піднялися на 7% і становлять $53,3 тис., $43,4 тис. та $22 тис. відповідно. У Хмельницькому зростання склало 4%, і середня ціна однокімнатної квартири тепер – $36,5 тис.
Подібне зростання цін спостерігається й у Києві: середня вартість однокімнатних квартир сягнула $65 тис., що є найвищим показником по Україні.
Серед міст із найдорожчим житлом також Львів ($63 тис.) та Ужгород ($60 тис.).
Водночас у Львові за останні шість місяців ціни на однокімнатки знизилися на 3%, а в Ужгороді залишилися стабільними.
Де житло найдоступніше
Найдешевші однокімнатні квартири в Україні зараз можна придбати у Херсоні – їхня середня ціна становить $14,3 тис. Вартість залишається стабільною вже тривалий час через постійні обстріли.
У Запоріжжі ціни на квартири знизилися на 9% і тепер становлять близько $16 тис., а в Миколаєві середня вартість опустилася до $20 тис. (-2%).
У Сумах однокімнатки подорожчали на 2%, проте залишаються серед найдоступніших у країні – $22 тис.
За даними ЛУН, придбання однокімнатної квартири в Україні вимагає відкладання зарплати на період від 2,5 до 8,4 років.
Найменше часу на це потрібно витратити у Херсоні, тоді як найдовший термін очікує потенційних покупців в Ужгороді.
Раніше ми розповідали, що вартість нерухомості після війни може зрости на 30%.
