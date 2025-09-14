Ценовые изменения на недвижимость в Украине: где стало выгоднее покупать однокомнатную квартиру, а где стоимость 'подскочила'

За последние полгода однокомнатные квартиры подорожали в большинстве городов Украины. Наибольший рост цен зафиксирован в Одессе и Тернополе.

Об этом говорится в данных ЛУН. ТОП-3 городов с высоким повышением цен на однокомнатки:

Одесса – +14%, средняя цена достигла $44 тыс.;

Тернополь – +13%, сейчас однокомнатные стоят около $40 тыс.;

Ровно – +11%, средняя стоимость выросла до $52 тыс.

В Черновцах, Днепре и Харькове цены поднялись на 7% и составляют $53,3 тыс., $43,4 тыс. и $22 тыс. соответственно. В Хмельницком рост составил 4%, и средняя цена однокомнатной квартиры теперь – $36,5 тыс.

Подобный рост цен наблюдается и в Киеве: средняя стоимость однокомнатных квартир составила $65 тыс., что является самым высоким показателем по Украине.

Среди городов с дорогим жильем также Львов ($63 тыс.) и Ужгород ($60 тыс.).

В то же время, во Львове за последние шесть месяцев цены на однокомнатки снизились на 3%, а в Ужгороде остались стабильными.

Где жилье самое доступное

Самые дешевые однокомнатные квартиры в Украине сейчас можно приобрести в Херсоне – их средняя цена составляет $14,3 тыс. Стоимость остается стабильной уже длительное время из-за постоянных обстрелов.

В Запорожье цены на квартиры снизились на 9% и теперь составляют около $16 тыс., а в Николаеве средняя стоимость опустилась до $20 тыс. (-2%).

В Сумах однокомнатки подорожали на 2%, однако остаются среди самых доступных в стране – $22 тыс.

По данным ЛУН, приобретение однокомнатной квартиры в Украине требует откладывания зарплаты на период от 2,5 до 8,4 лет.

Меньше времени на это нужно потратить в Херсоне, тогда как самый длительный срок ожидает потенциальных покупателей в Ужгороде.

Ранее мы говорили, что стоимость недвижимости после войны может вырасти на 30%.

