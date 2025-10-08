Цены на жилье в западных регионах взлетели: в каких городах покупка квартиры стала роскошью

В последние шесть месяцев рынок жилья на западе Украины демонстрирует настоящий всплеск активности. В ряде городов цены на квартиры поднялись почти на 13%, что фактически превращает покупку жилья в роскошь.

В то же время, на карте есть несколько интересных исключений. Как сообщают аналитики ЛУН, лидером по стоимости квадратного метра традиционно остается Львов, почти сравнявшийся с Киевом. Примечательно, что цены на однокомнатные квартиры здесь даже немного снизились – на 1%, до 64 500 долларов, в то время как двухкомнатные и трехкомнатные продолжают расти в цене.

На второй позиции рейтинга – Ужгород. Здесь рынок ведет себя по-разному: однокомнатные квартиры подешевели больше всего – на 8%, до 59 200 долларов, тогда как двухкомнатные наоборот подорожали примерно на 7%.

Читайте также: Строительный бум в Украине: какие регионы лидируют в объеме нового жилья

Регионы-рекордсмены подорожания: кто вырвался вперед

Самый заметный рост цен был зафиксирован в Тернополе – он стал настоящим лидером среди городов мероприятия. Здесь поднялись в цене все типы жилья: однокомнатные квартиры подорожали сразу на 13% (до 41 300 долларов), двухкомнатные – на 12%, а новостройки прибавили еще 10% в стоимости.

Не отстают и Черновцы, где трехкомнатные квартиры выросли в цене на 13%, а однокомнатные – на 8%. Аналогичная ситуация наблюдается в Ровно: здесь однокомнатные подорожали на 9%, а стоимость квадратного метра в новостройках поднялась на 8%.

Самая спокойная ситуация наблюдается в Луцке – цены на однокомнатные квартиры здесь остались на прежнем уровне. Умеренное подорожание зафиксировано в Ивано-Франковске, где жилье выросло в цене на 1–7% и в Хмельницком, где повышение составляет 3–7%.

Несмотря на это, Хмельницкий продолжает оставаться самым доступным областным центром мероприятия Украины, хотя именно здесь новостройки подорожали больше всего - сразу на 10%.

Ранее мы говорили, что в Украине массово подорожала аренда жилья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!