Переважатиме хмарна волога погода: прогноз в Україні на 9 жовтня

У четвер, 9 жовтня, майже вся територія України опиниться під впливом вологого циклону, який принесе хмарну погоду та періодичні дощі. Саме тому більшість регіонів очікує дощова й прохолодна погода.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі, активний циклон зміщується з Криму на північ і охопить практично всю країну. Лише крайній захід, частина центральних областей, а також Одещина та Миколаївщина вдень зможуть уникнути значних опадів.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від +10 до +13 градусів, а найтеплішою залишиться смуга від Одещини до Полтавщини, де прогнозують +14…+19 градусів. У Карпатах, на Тернопільщині, Хмельниччині та Буковині місцями температура опуститься нижче +10 градусів.

У Києві 9 жовтня очікується похмура, волога погода, вдень температура становитиме близько +12 градусів.

