Преобладает облачная влажная погода: прогноз в Украине на 9 октября

В четверг, 9 октября почти вся территория Украины окажется под влиянием влажного циклона, который принесет облачную погоду и периодические дожди. Именно поэтому большинство регионов ожидает дождливая и прохладная погода.

Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко в своем телеграмм-канале, активный циклон смещается из Крыма на север и охватит практически всю страну. Только крайняя мера, часть центральных областей, а также Одесщина и Николаевщина днем смогут избежать значительных осадков.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +10 до +13 градусов, а теплее останется полоса от Одесщины до Полтавщины, где прогнозируют +14…+19 градусов. В Карпатах, Тернопольской, Хмельницкой и Буковиной местами температура опустится ниже +10 градусов.

В Киеве 9 октября ожидается пасмурная, влажная погода, днем температура составит около +12 градусов.

