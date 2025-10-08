Україна готує новий захист від блекаутів: як працюватиме система

В Україні почала працювати мережа сучасних батарей, здатних тимчасово підтримувати роботу енергосистеми у разі перевантажень чи пошкоджень. Очікується, що ця технологія допоможе зменшити ризик блекаутів під час можливих атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. Постачальником обладнання виступила американська компанія Fluence, яка забезпечила Україну високотехнологічними енергетичними акумуляторами. Програму загальною вартістю 140 мільйонів доларів завершили у серпні 2025 року. Нові акумуляторні комплекси – це спеціальні енергетичні станції, що складаються з рядів білих модулів висотою близько 2,4 метра.

Можливості американських батарей

Шість нових енергооб’єктів, розміщених у Київській та Дніпропетровській областях, уже підключено до української енергомережі. У разі зупинки основних джерел живлення вони можуть миттєво подавати електроенергію, підтримуючи стабільну роботу системи.

Загальна потужність батарей становить 200 мегаватів – цього вистачить, щоб протягом двох годин забезпечити електроенергією близько 600 тисяч домогосподарств. Такий резерв дозволяє енергетикам швидко реагувати на аварійні ситуації та відновлювати мережі після можливих атак або збоїв.

У компанії ДТЕК зазначили, що батарейні системи мають модульну конструкцію, тож у разі пошкодження будь-який елемент можна легко замінити.

"Якщо один модуль вийде з ладу – це не проблема. Замінити окремий блок доволі просто", – пояснив радник компанії Вадим Уткін.

Він згадав, що ще у 2021 році керував будівництвом схожого енергетичного комплексу в Енергодарі. Після окупації цей об’єкт перестав працювати, адже окупанти видалили програмне забезпечення, фактично перетворивши сучасну установку на "купу дорогих цеглин".

З міркувань безпеки компанія не розголошує точне місце розташування нових батарей, а також деталі їхнього захисту, включно з можливою наявністю систем протиповітряної оборони.

