Українцям нараховуватимуть по 100 додаткових кВт електроенергії: хто отримає допомогу

З 2 жовтня розпочинається програма підтримки для сімей, що мешкають на прифронтових територіях. Кожен член родини отримає додатково 100 кіловат електроенергії. Важливо своєчасно сплачувати за спожите електричне енергію, оскільки дана підтримка надається адресно.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, програма розрахована на родини, які вже користуються державними пільгами та субсидіями. Тобто, всі, хто має право на допомогу при оплаті комунальних послуг, автоматично отримають додаткові 100 кВт електроенергії.

Виплата розраховується наступним чином: 432 гривні на кожного члена родини, а загальна сума для домогосподарства може досягати 1296 гривень.

Варто зауважити, що для отримання цієї допомоги не потрібно подавати додаткові заяви. ПФУ проводить виплати автоматично. Тобто родини, які вже зареєстровані для отримання пільг та субсидій, не потребують проходити жодних додаткових процедур для участі в програмі.

Додаткові 100 кВт електроенергії, що надаються кожному члену родини, покриваються за рахунок державних коштів. Ця програма буде діяти до наступних випадків:

евакуація родини за межі території активних або потенційних бойових дій чи за кордон;

втрата родиною права на пільгу або субсидію;

зміна статусу території: активна зона бойових дій стає умовно безпечною або тимчасово окупованою.

Щоб отримати допомогу, необхідно щомісяця своєчасно оплачувати спожиту електроенергію, якщо така послуга підключена в домогосподарстві. Це забезпечує належну роботу програми та гарантує, що адресна підтримка потрапить до тих, хто її реально потребує.

