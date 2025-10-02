Украинцам будут насчитывать по 100 дополнительных кВт электроэнергии: кто получит помощь

Со 2 октября начинается программа поддержки для семей, проживающих на прифронтовых территориях. Каждый член семьи получит дополнительно 100 киловатт электроэнергии. Важно своевременно оплачивать потребленную электроэнергию, поскольку данная поддержка предоставляется адресно.

Как сообщает Министерство социальной политики Украины, программа рассчитана на семьи, которые уже пользуются государственными льготами и субсидиями. То есть, все, кто имеет право на помощь при оплате коммунальных услуг, автоматически получат дополнительные 100 кВт электроэнергии.

Выплата рассчитывается следующим образом: 432 гривны на каждого члена семьи, а общая сумма для домохозяйства может достигать 1296 гривен.

Стоит заметить, что для получения этой помощи не нужно подавать дополнительные заявления. ПФУ проводит выплаты автоматически. То есть семьи, которые уже зарегистрированы для получения льгот и субсидий, не нуждаются в прохождении каких-либо дополнительных процедур для участия в программе.

Дополнительные 100 кВт электроэнергии, предоставляемые каждому члену семьи, покрываются за счет государственных средств. Эта программа будет действовать до следующих случаев:

эвакуация семьи за пределы территории активных или потенциальных боевых действий или за границу;

утрата семьей права на льготу или субсидию;

изменение статуса территории: активная зона боевых действий становится условно безопасной или временно оккупированной.

Чтобы получить помощь необходимо ежемесячно своевременно оплачивать потребленную электроэнергию, если такая услуга подключена в домохозяйстве. Это обеспечивает надлежащую работу программы и гарантирует, что адресная поддержка попадет к тем, кто в ней реально нуждается.

