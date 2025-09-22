Тарифи на газ із жовтня: скільки українцям доведеться платити за кубометр

У жовтні більшість українців, які є клієнтами "Нафтогазу" (а це близько 98% усіх побутових споживачів), сплачуватимуть за газ за тарифом 7,96 грн за кубометр. Це стало можливим завдяки продовженню дії тарифного плану"Фіксований".

Як повідомили у компанії, нинішня ціна залишатиметься без змін щонайменше до 30 квітня 2026 року. Рішення ухвалене з урахуванням чинного мораторію на підвищення тарифів.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до Групи Нафтогаз, і надалі постачатиме газ українським домогосподарствам за сталою ціною – 7,96 грн за кубометр. Це передбачено умовами тарифного плану "Фіксований", – йдеться у повідомленні.

Що з тарифами на воду

Тим часом експерти наголошують, що в Україні вже назріває перегляд тарифів на водопостачання. На їхню думку, у нинішніх умовах роботи водоканалів підвищення вартості послуги є фактично неминучим.

Як пише OBOZ.UA, сьогодні більшість водоканалів працюють у режимі збитковості. За словами заступника генерального директора з питань стратегічної політики"Київводоканалу" Дмитра Новицького, чинні тарифи покривають лише 60–70% реальних витрат підприємств.

Таке недофінансування, зазначає він, тягне за собою низку проблем, зокрема:

відсутність коштів на ремонти та модернізацію обладнання;

зростання кількості аварійних ситуацій.

При цьому можливе подорожчання може виявитися доволі суттєвим: з нинішніх близько 30 грн за кубометр (з урахуванням водопостачання та водовідведення) ціна може піднятися до 150 грн, а в деяких містах навіть до 200 грн.

Разом із тим, офіційного рішення про зміну тарифів поки немає. За словами колишньої членкині НКРЕКП Ольги Бабій, індикатором початку цього процесу стане діяльність самої комісії: "Якщо вони запускають процедуру ухвалення нових тарифів, усі документи з’являються на сайті. І от коли це станеться – тоді можна говорити, що процес справді розпочався", – пояснила експертка.

