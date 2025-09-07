Чому в Україні підвищать тарифи на комуналку: пояснення НБУ

З наступного року в Україні можуть почати поступове підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Поступове зростання триватиме до досягнення ринкового рівня, після чого держава припинить їх субсидіювання.

Всі споживачі оплачуватимуть послуги за економічно обґрунтованими цінами. Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він підкреслив, що відкладати цей процес більше неможливо, оскільки він безпосередньо впливає на фінансову стабільність держави. Наразі тарифи для населення значно нижчі від їхньої реальної ринкової вартості, і держава змушена покривати різницю з бюджету, що створює додаткове навантаження на фінанси країни.

"Сьогоднішня практика субсидіювання коштує державі дорого та чинить додатковий тиск на бюджет і квазібюджетні баланси. Тому рано чи пізно тарифи доведеться вирівнювати", – пояснив Ніколайчук.

Він додав, що фактична собівартість комунальних послуг щороку зростає, а штучне стримування цін призвело до значного розриву між тарифами для населення та реальними витратами. Нацбанк визнає, що підвищення тарифів спричинить прискорення інфляції.

Цей ефект буде тимчасовим. У середньостроковій перспективі поступове підвищення тарифів на комунальні послуги сприятиме стабілізації економіки та уповільненню інфляції.

Зараз інфляція штучно стримується завдяки замороженим тарифам, що дозволяє покращити статистичні показники, але не вирішує проблему. "Рано чи пізно тарифи доведеться підіймати, адже їхня реальна вартість давно перевищила штучно встановлені ціни", – підкреслив Ніколайчук.

Якщо ж підвищити тарифи різко до ринкового рівня, це спричинить різкий стрибок цін і серйозно вдарить по бюджетах українців. Тому уряд планує діяти поступово: підвищення відбуватиметься крок за кроком із урахуванням соціальних гарантій для населення.

"Найкраще підвищення тарифів проводити послідовно та поступово. Влада вже й так штучно затримала цей процес, тому з наступного року його слід розпочати без зволікань", – зазначив Ніколайчук.

У 2022 році уряд запровадив мораторій на зростання тарифів на опалення, гарячу воду, централізоване водопостачання та водовідведення для населення на період воєнного стану.

Це рішення було спрямоване на соціальний захист громадян у складних умовах війни. Проте після його скасування уряд буде змушений поступово приводити тарифи до економічно обґрунтованого рівня.

