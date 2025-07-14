Хто з пенсіонерів має знижку на 'комуналку': перелік професій із правом на пільгу

Деяким категоріям пенсіонерів дозволено не оплачувати комунальні послуги. Таке право їм надає пільга, яка може повністю (на 100%) покривати витрати. Водночас скористатися цією можливістю можуть лише ті, хто має певну професійну спеціальність.

Як зазначає Пенсійний фонд України, окрім компенсації за комунальні послуги, пенсіонери також мають можливість отримати допомогу на придбання твердого палива та скрапленого газу. Про це повідомляє "24 Канал".

Згідно з встановленими вимогами, право на пільгу мають пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості та свого часу працювали за наступною професією:

педагогічний працівник,

працівник медицини,

фармацевт,

фахівець із захисту рослин,

бібліотекар,

працівник музею,

працівник закладу культури, освіти державної чи комунальної форми власності,

працівник сфери культури.

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Тому ці пенсіонери мають можливість подати заяву на отримання пільги через сервісний центр ПФУ, через представника місцевої влади або онлайн.

Для цього необхідно надати довідку про проживання в сільській місцевості та документ, що підтверджує право на пільгу.

Пільга надається, якщо протягом останніх шести місяців середній місячний дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 3 760 гривень.

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