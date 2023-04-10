Як легко очистити ручки плити від жиру: простий лайфхак

Під час приготування їжі на кухонній плиті, ручки, які регулюють подачу газу, часто покриваються липким шаром жиру, так само, як і сковорідки, що стоять на поверхні плити. Проте є ефективний спосіб очищення цих елементів кухонного інвентарю, для якого знадобляться лише підручні засоби.

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Одним з швидких і надійних способів відмити ручки плити є використання звичайної соди та перекису водню. Для цього потрібно змішати соду та перекис водню до утворення густої кашки. Отриману суміш можна нанести на забруднення на ручках і залишити на 10 хвилин. Після цього ручки можна протерти сухою ганчіркою, і вони заблищать як нові.

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Також, час від часу, ручки регулювання можна промити мильним розчином, щоб забезпечити більш глибоке очищення. Після цього деталі також будуть сяяти як нові.

Загальний підхід до чищення ручок кухонної плити полягає в регулярному видаленні жиру, що може накопичуватися на них під час приготування їжі. Це важливо для забезпечення гігієнічних умов на кухні та підтримання естетичного вигляду кухонного інвентарю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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