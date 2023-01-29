Коли гості вже на підході: як швидко навести лад в усій квартирі

Якщо ваші гості вже майже на порозі, а часу для прибирання раніше не знайшлось, завдяки цим порадами ви зможете прибрати в усіх кімнатах квартири всього за 20 хвилин. У видання The Sun розповіли як швидко прибрати кухню, спальню, ванну та вітальню, коли ви поспішаєте.

Як зробити оселю чистою за максимально короткий термін, розповіла фахівець із організації та спеціаліст із DIY Керолайн Соломон у своєму TikTok. Вона поділилася своїм способом, як швидко та ефективно прибрати дім, коли гості прийдуть вже ось-ось.

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Ваші гості одразу підуть мити руки у ванну кімнату, тому дзеркала слід протерти тим же розчином з оцтом і водою, або ж використати професійний засіб для миття скла. Обов'язково замініть брудні рушники на нові та можете повісити рушники для гостей.

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Загальне враження про оселю починає складатися саме з вітальні. Спочатку приберіть безлад з дивану та витрусіть зі щілин сміття. Дістаньте красивий плед, розпушіть подушки, головне, щоб вашим гостям було приємно та комфортно сидіти за розмовою. Протріть журнальний столик, видаліть плями та відбитки пальців, використовуючи той самий миючий засіб. Охайно складіть книги та журнали, приберіть зайві речі.

В кухні слід звернути увагу на дверцята духовки та вимити їх, можна використати оцет та воду. Налийте у пульверизатор оцет та воду у пропорції 1:1. Ретельно змішайте, розпиліть на жирні плями та протріть серветкою з мікрофібри. Також не забудьте сховати брудні ганчірки та кухонні рушники. Помийте посуд

слід звернути увагу на дверцята духовки та вимити їх, можна використати оцет та воду. Налийте у пульверизатор оцет та воду у пропорції 1:1. Ретельно змішайте, розпиліть на жирні плями та протріть серветкою з мікрофібри. Також не забудьте сховати брудні ганчірки та кухонні рушники. Помийте посуд У спальні головне – це охайне ліжко. Заправте його пледом чи ковдрою. Сховайте зайві речі та одяг.

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