Когда гости уже на подходе: как быстро навести порядок во всей квартире

Если ваши гости уже почти на пороге, а времени для уборки раньше не нашлось, благодаря этим советам вы сможете убрать во всех комнатах квартиры всего за 20 минут. В издании The Sun рассказали, как быстро убрать кухню, спальню, ванную и гостиную, когда вы спешите.

Как сделать дом чистым за максимально короткий срок, рассказала специалист по организации и специалист по DIY Кэролайн Соломон в своем TikTok. Она поделилась своим способом, как быстро и эффективно убрать дом, когда гости придут вот-вот.

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Ваши гости сразу пойдут мыть руки в ванную комнату, поэтому зеркала следует протереть тем же раствором с уксусом и водой, или использовать профессиональное средство для мытья стекла. Обязательно замените грязные полотенца новыми и можете повесить полотенца для гостей.

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Общее впечатление об жилище начинает состоять именно из гостиной. Сначала уберите беспорядок из дивана и вытряхните из щелей мусора. Достаньте красивый плед, подбейте подушки, главное, чтобы вашим гостям было приятно и комфортно сидеть за разговором. Протрите журнальный столик, удалите пятна и отпечатки пальцев, используя то же моющее средство. Аккуратно составьте книги и журналы, уберите лишние вещи.

В кухне следует обратить внимание на дверцу духовки и вымыть ее, можно использовать уксус и воду. Налейте в пульверизатор уксус и воду 1:1. Тщательно смешайте, распылите на жирные пятна и протрите салфеткой из микрофибры. Также не забудьте спрятать грязные тряпки и полотенца. Помойте посуду

следует обратить внимание на дверцу духовки и вымыть ее, можно использовать уксус и воду. Налейте в пульверизатор уксус и воду 1:1. Тщательно смешайте, распылите на жирные пятна и протрите салфеткой из микрофибры. Также не забудьте спрятать грязные тряпки и полотенца. Помойте посуду В спальне главное – это аккуратная кровать. Заправьте его пледом или одеялом. Спрячь лишние вещи и одежду.

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