Как избавиться от пыли в считанные минуты: хитрый лайфхак от китайцев

Значительное количество пыли на поверхностях сильно портит внешний вид любого помещения. К тому же мы все это дышим и вредим здоровью. Но есть один крайне эффективный способ уборки пыли в считанные минуты.

Китайцы научились бороться с пылью в доме довольно оригинальным способом – чулки. Такой способ уборки может, на первый взгляд, показаться странным, но этот метод действительно работает, а суть уборки с капроновыми чулками заключается в законах физики.

Нейлон способен притягивать к себе даже самые мелкие частицы пилы из-за статического электричества. Это просто, безопасно и этот способ доступен каждому. Понадобится только пара старых капроновых чулок или колгот, которые будут использоваться в качестве тряпок и помогут эффективнее избавляться от пыли в помещениях.

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Как убирать пыль с помощью чулок

Старые капроновые колготки или чулки не следует сразу выбрасывать на помойку, ведь они могут вам понадобиться как самодельное чистящее устройство.

Чулки нужно повернуть вокруг метлы или швабры и начинать уборку. Таким образом можно добраться до дальних уголков, труднодоступных мест и потолка, чтобы избавиться от пыли.

Раньше мы писали о еще одном неожиданном лайфхаке с влажной салфеткой, которую кладут в стиральную машинку во время стирки.

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