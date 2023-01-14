Як легко очистити жир з кришки від пательні

Жирні плями із поверхні та кромки кришки від сковороди зникнуть за лічені хвилини та без дорогих хімічних засобів.

Скляні кришки від сковорідок та каструль після багатьох приготувань жирної їжі з часом втрачають свій первозданний зовнішній вигляд. Інколи, відмити бруд із кромки кришки за допомогою звичайного мийного засобу просто не виходить, тому доводиться вирішувати проблему іншими засобами. Про цей лайфхак пише cpykami.

Щоб зробити розчин, який ефективно боротиметься з жиром, потрібно всього 3 інгредієнти та трохи вашого часу.

Відео дня

Вам знадобиться:

1 ст. л гірчичного порошку;

2 ст. л. соди;

1 ст. л. мийного засобу.

Залийте цю суміш 3 літрами окропу і добре перемішайте. Кришку слід занурити в цей розчин та залишити на 15 хвилин. Почистіть важкодоступні місця щіткою, жир має легко відходити. Після чого, промийте все водою.

Раніше ми писали про те, як легко наточити ножі блендера, що затупились.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!