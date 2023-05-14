Як легко відкрити банку з закруткою: прості лайфхаки

Ви, напевно, неодноразово зіткнулися з ситуацією, коли відкриття банки з кришкою, що закручується, стає важким завданням. Та чи варто псувати нігті та нерви у пошуках різних пристроїв, які допоможуть здійснити цю місію? На щастя, є кілька простих і ефективних способів, які допоможуть вам легко відкрити банку з кришкою.

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Використання гарячої води. Першим методом є використання гарячої води для розширення кришки. Просто тримайте банку під струменем гарячої води протягом кількох хвилин. Тепло допоможе розширити металеву кришку, зробивши її менш жорсткою. Після цього спробуйте відкрутити кришку – вона має піти легше; Гумові рукавички або полотенце. Інший ефективний спосіб полягає використанні гумових рукавичок або полотенця. Вони надають кращу зчепленість і дозволяють краще утримувати кришку. Просто накладіть гумові рукавички на долоні або обмотайте полотенце навколо кришки для більшого тягаря і спробуйте відкрутити її. Цей метод забезпечує більшу міцність і дозволяє зручно застосувати силу; Використання ложки. Ще один трюк – використання ложки. Поставте край кришки ложки між саму кришку і банку, потім злегка натискайте вниз і повертайте ложку в напрямку руху годинникової стрілки, а проти годинникової стрілки. Цей метод допомагає створити додатковий опір і розслабити закручування кришки, що полегшує її відкриття; Тепловий удар. Ще один ефективний спосіб – використання теплового впливу. Можна підняти кришку на кілька секунд над відкритим полум'ям пальника або підносити її до гарячої поверхні, наприклад, праски. Тепло допоможе розширити кришку і зменшити опір, що дозволить відкрутити її легше;

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