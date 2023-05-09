Чищення кухонного начиння яйцем: дивний, але дієвий лайфхак

Якщо ваші каструлі та сковорідки мають пригоріле дно, або покрилися шаром жиру, який неможливо відмити, можна спробувати старий народний метод з піском. Однак якщо ви мешкаєте у багатоповерхівці, спускатися з брудним посудом на вулицю та шукати пісок не дуже приємне заняття.

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Пісок можна замінити содою, а ще – використати яєчну шкаралупу. З'ясувалося, що ці відходи не варто викидати, а краще складати в окрему посудину, аби потім можна було використати як засіб для чищення, або навіть як добриво для кімнатних чи городніх рослин.

Як відчистити пригоріле дно сковороди або каструлі за допомогою шкаралуп від яєць:

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Подрібніть шкаралупу або у кавомолці, або блендером качалкою до стану однорідного порошку. Потім візьміть мокру губку, й присипте її порошком. Натріть цим порошком дно каструлі чи сковороди, аби змити бруд.

Нагадаємо, що одна проста хитрість, якою користуються досвідчені домогосподині, допоможе продовжити термін зберігання яєць. Також важливо дотримуватися правильних умов зберігання, щоб на цьому продуктові не утворилися бактерії.

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