Як легко прибрати шерсть домашніх тварин з одягу: найдієвіші поради

Шерсть на одязі – це наболіла проблема у тих, хто живе з домашніми улюбленцями. Якщо у вас вдома є кіт або собака, ви вже могли звикнути до того, що повністю прибрати їхню шерсть з одягу практично неможливо. Особливо це нервує, коли вам треба кудись виходити, а тварина вирішила полежати на вашому одязі.

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Те, як шерсть прилипає до речей, залежить від типу тканини та виду самої шерсті. Проте існують кілька дійсно дієвих порад, які допоможуть швидко почистити одяг:

Липкий ролик. Найпростіший спосіб – придбати спеціальний липкий валик для шерсті. Цей простий та досить швидкий варіант чищення одягу. Головним недоліком є те, що липка стрічка швидко закінчується і доводиться витрачати гроші на нові ролики; Волога губка. Якщо у вас немає валика для шерсті, то вам допоможе звичайна губка для посуду. Це найпростіший і найбюджетніший спосіб. Щоб чистка була ефективнішою, губку слід трохи змочити водою. Можна використовувати як м'яку, так і жорстку частину губки, залежно від виду тканини. Обов'язково беріть нову та чисту губку, щоб не зіпсувати речі; Пилосос. Довгу і густу шерсть звичайною губкою зняти з пальто або піджака дуже складно. Тому для власників довгошерстих домашніх тварин, підійде спосіб очищення за допомогою пилососа. Ефективність цього методу залежить від жорсткості щітки та потужності двигуна побутового приладу. До того ж навряд чи ви зможете прибрати дрібну шерсть навіть зі спеціальними насадками; Бритва. Цей спосіб вимагає набагато більше часу, ніж губка та ролик. Разом з шерстю ви зможете прибрати з одягу і катишки. Але слід враховувати, що бритву можна використовувати не на всіх видах тканини; Вологі руки. Цей спосіб підійде, якщо під рукою немає речей, зазначених вище. Мокрими руками теж можна прибрати шерсть з одягу. Але робити це треба чистими руками та обережно, щоб не сильно намочити та не забруднити речі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись шерсті тварин з одягу, виправши його з вологими серветками.

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