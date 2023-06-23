Як люблять різні знаки зодіаку? Гороскоп

Хоча може здатися, що вираз "Я тебе люблю" надзвичайно універсальний, не всі висловлюють свої почуття саме за допомогою слів. Якщо вам цікаво, як люблять різні знаки зодіаку і чого очікувати від партнера, прислухайтеся до астрологів

Овни зроблять все, щоб справити враження на людину, яка їм сподобалася – вони щедрі на знаки уваги та подарунки. Але проблема в тому, що уродженці знаку надзвичайно ревниві.

Тельці не вміють говорити про почуття. Якщо вони справді закохані, то показуватимуть це вчинками – від них можна чекати незвичайних сюрпризів.

Близнюки не говорять про почуття. Вони віддані та терплячі, але їм необхідно розуміти, що їхня друга половинка знаходиться на одній хвилі з ними. Якщо це так, то уродженці знаку оточать обранця чи обраницю турботою.

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Раки дуже віддані, але норовливі. Вони бояться, що їх відкинуть, тож ніколи не роблять першого кроку. Зізнань у коханні від них доведеться чекати дуже довго.

Леви відрізняються своєю вірністю у стосунках, але мають дуже завищені вимоги. Їм важливо, щоб другою половинкою можна було похвалитися перед друзями, викликавши заздрощі.

Діви орієнтуються переважно на кар'єру. Навіть якщо вони закохані, романтичних дій від них не дочекатися. Більше того, уродженці знаку намагатимуться сховати другу половинку від сторонніх очей.

Терези – непробивні. Ви ніколи не здогадаєтеся, що вони мають почуття до когось. Вони можуть бути надзвичайно уважними, але наступного дня відкинути людину. Їм важко довіритися.

Скорпіон – люблячий і відданий партнер, здатний пожертвувати всім заради коханої людини. Однак якщо він не впевнений у своїх почуттях та майбутньому стосунків, на його вірність розраховувати не доводиться.

Стрілець любить домінувати у стосунках. Якщо він відчуває, що може собі це дозволити, то командуватиме партнером.

Козеріг любить романтичні зізнання – уродженці знаку влаштовуватимуть незабутні побачення та сюрпризи, щоб зробити кожен момент разом незабутнім.

Водолії покладають дуже великі надії на стосунки, тому їм важко знайти ідеального партнера. Робота над помилками не для них, тому вони втікають за найменших труднощів.

Риби – найромантичніший знак зодіаку. Якщо хтось і збирається здивувати свого коханого чарівними моментами стосунків та незабутніми побаченнями, то це будуть вони. Крім того, вони не чекають нічого натомість – їм достатньо того, що інша людина буде поруч із ними.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.