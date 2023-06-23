Как любят разные знаки зодиака? Гороскоп

Хотя может показаться, что выражение "Я тебя люблю" чрезвычайно универсальное, не все выражают свои чувства именно с помощью слов. Если вам интересно, как любят разные знаки зодиака и чего ожидать от партнера, прислушайтесь к астрологам

Овны сделают все, чтобы произвести впечатление на человека, который им понравился – они щедры на знаки внимания и подарки. Но проблема в то, что уроженцы знака чрезвычайно ревнивы.

Тельцы не умеют говорить о чувствах. Если они действительно влюблены, то будут показывать это поступками – от них можно ждать необычных сюрпризов.

Близнецы не говорят о чувствах. Они преданны и терпеливы, но им необходимо понимать, что их вторая половинка находится на одной волне с ними. Если это так, то уроженцы знака окружат избранника или избранницу заботой.

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Раки очень преданные, но своенравные. Они боятся, что их отвергнут, поэтому никогда не делают первого шага. Признаний в любви от них придется ждать очень долго.

Львы отличаются своей верностью в отношениях, но у них очень завышенные требования. Им важно чтобы второй половинкой можно было похвастаться перед друзьями, вызвав чувство зависти.

Девы ориентируются в основном на карьеру. Даже если они влюблены, романтических поступков от них не дождаться. Более того, уроженцы знака будут пытаться скрыть вторую половинку от посторонних глаз.

Весы – непробиваемые. Вы никогда не догадаетесь, что у них есть чувства к кому-то. Они могут быть чрезвычайно внимательными, но на следующий день отвергнуть человека. Им трудно довериться.

Скорпион – любящий и преданный партнер, способный пожертвовать всем ради любимого человека. Однако если он не уверен в своих чувствах и будущем отношений, на его верность рассчитывать не приходится.

Стрелец любит доминировать в отношениях. Если он чувствует, что может себе это позволить, то будет командовать партнером.

Козерог любит романтические признания – уроженцы знака будут устраивать незабываемые свидания и сюрпризы, чтобы сделать каждый момент вместе незабываемым.

Водолеи возлагают очень большие надежды на отношения, поэтому им трудно найти идеального партнера. Работа над ошибками не для них, поэтому они сбегают при малейших трудностях.

Рыбы – самый романтичный знак зодиака. Если кто-то и собирается удивить своего любимого волшебными моментами отношений и незабываемыми свиданиями, то это будут они. Кроме того, они не ждут ничего взамен – им достаточно того, что другой человек будет рядом с ними.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.