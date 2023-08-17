Як мити вікна та дзеркала, щоб не залишалось розводів: 2 головні поради

Дбайливий догляд за скляними поверхнями – завдання, яке стоїть перед будь-якою господинею. Досвідчені домогосподарки та фахівці з прибирання поділяються секретами, як отримати ідеальну чистоту без слідів від пальців, ворсу чи волосся.

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Максин Дуайер, фахівець з прибирання, розкриває виданню Express простий та ефективний метод миття скляних поверхонь без розводів, застосовуючи всього лише два доступних інгредієнти – воду та мило.

Перш за все, розчиніть мило в теплій воді так, щоб утворилася піна. Занурте швабру або ганчірку у цей розчин і ретельно очистіть скло від бруду.

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Чистіть скло поетапно, ділячи його на секції та рухаючись зверху донизу. Після завершення очищення першої ділянки, змочіть швабру або ганчірку в чистій воді і змийте мильний розчин. Останній крок – протріть вікно мікрофіброю до сухого.

Чистка дзеркал без розводів: простий метод Джон Катс, експерт з MeandMyGlass, відкриває секрет ідеально чистих дзеркал – немає потреби в дорогих мийних засобах. Для досягнення бездоганності вистачить зволоженої ганчірки для розм'якшення плям на склі, а потім використайте мікрофібру, роблячи кругові рухи для полірування поверхні.

Нагадаємо, що у мережі показали легкий спосіб очищення меблів, використовуючи звичайні предмети, які є в кожного під рукою.

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