Як українською називати брюки та штани: Авраменко вказав на поширену помилку

Відомий український мовознавець і автор підручників з української мови Олександр Авраменко нагадав українцям про правильне вживання деяких поширених слів. У рамках свого мовного уроку він звернув увагу на дві поширені помилки, які часто зустрічаються в повсякденному мовленні.

Авраменко згадав, що ще кілька років тому на вулицях міст можна було побачити оголошення про продаж одягу зі словами: "Самі дешеві брюки". Мовознавець наголосив, що в такій фразі одразу дві помилки. Перша – це використання слова "брюки".

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В українській мові цьому російському слову відповідає "штани", яке і є правильним варіантом.

"Наші словники не знають слова "брюки'. Українське слово для цього – "штани". Проте прикметник "брючний" в нашій мові існує. Наприклад, брючний костюм", – пояснив Авраменко.

Друга поширена помилка – це використання слова "самий" у значенні найвищого ступеня ознаки. Це є прикладом суржику, і замість "самий" слід використовувати префікс "най". Авраменко підкреслив: Не "самий дешевий", а "найдешевший". І не "самий смачний", а "найсмачніший".

Таким чином, мовознавець закликав дотримуватися правил української мови і уникати вживання русизмів та суржику у повсякденному мовленні.

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