Як нарізати цибулю без сліз: найпростіший лайфхак

Подрібнити цибулю, не розплакавшись, часто виявляється завданням не найпростішим для багатьох кухарів. Це вміння є одним із найважливіших на кухні, оскільки цибуля активно використовується при приготуванні безлічі страв.

Gazeta.ua пропонує перевірений спосіб, який допоможе стримати сльози і зробити процес нарізання цибулі більш комфортним. Ви навіть не відчуєте печіння в очах.

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Секрет полягає в холоді. Будь-який вплив низької температури позбавляє цибулю її "надзвичайної реакції". Ось кілька способів, які можна використовувати:

Після очищення цибулі помістіть її в холодильник на приблизно чверть години перед тим, як нарізати. Цей підхід допоможе зменшити активність реакції цибулі на ніж. Щоб покращити ефект, можна після очищення цибулі занурити її у крижану воду на 10-15 хвилин. Під час нарізання цибулі постійно змочуйте ніж у воді. Якщо немає можливості використовувати холодну воду, можна додати пару кубиків льоду до кімнатної температури води перед нарізанням цибулі.

Запам'ятайте, що цибуля викликає сльози через наявність лакриматора, речовини, яка подразнює слизову оболонку. Під час нарізання, коли ніж зустрічається з цибулею, очі виділяють сльози, щоб захистити себе від парів цієї речовини і розчинити їх, щоб уникнути подразнення.

Окрім використання холоду, можна також намагатися використовувати пар киплячої води. Пара допомагає розсіювати лакриматори. Інший спосіб - нарізати цибулю на великі шматки, опустити їх у киплячу воду на кілька хвилин, а потім продовжити нарізання. І навіть набрати трохи води в рот і тримати її там під час нарізання цибулі може допомогти запобігти сльозам. Таким чином, ви зможете насолоджуватися приготуванням їжі без неприємного ефекту для очей.

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