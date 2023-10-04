Как нарезать лук без слез: самый простой лайфхак

Измельчить лук, не расплакавшись, часто оказывается задачей не самой простой для многих поваров. Это умение является одним из самых важных на кухне, поскольку лук активно используется при приготовлении множества блюд.

Gazeta.ua предлагает проверенный способ, который поможет сдержать слезы и сделать процесс нарезки лука более удобным. Вы даже не почувствуете жжение в глазах.

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Секрет состоит в холоде. Любое влияние низкой температуры лишает лук ее "чрезвычайной реакции". Вот несколько способов, которые можно использовать:

После очистки лука поместите его в холодильник на четверть часа перед тем, как нарезать. Этот подход поможет снизить активность реакции лука на нож. Чтобы улучшить эффект, можно после очищения лука погрузить его в ледяную воду на 10-15 минут. При нарезании лука постоянно смачивайте нож в воде. Если нет возможности использовать холодную воду, можно добавить пару кубиков льда до комнатной температуры перед нарезанием лука.

Запомните, что лук вызывает слезы из-за наличия лакриматора, вещества, раздражающего слизистую. При нарезании, когда нож встречается с луком, глаза выделяют слезы, чтобы защитить себя от паров этого вещества и растворить их во избежание раздражения.

Помимо использования холода можно также пытаться использовать пар кипящей воды. Пара помогает рассеивать лакриматоры. Другой способ – нарезать лук на большие куски, опустить их в кипящую воду на несколько минут, а затем продолжить нарезку. И даже набрать немного воды в рот и держать ее там во время нарезки лука может помочь предотвратить слезы. Таким образом вы сможете наслаждаться приготовлением пищи без неприятного эффекта для глаз.

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