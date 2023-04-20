Як назавжди припинити плутати шкарпетки: прості поради

Серйозна проблема з шкарпетками відома практично кожній людині. У даному випадку не йдеться про їх функціонал, а про те, що шкарпетки здаються вічно зникають.

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Журнал "Телеграф" пропонує своїм читачам п'ять лайфхаків, які допоможуть забути про цю проблему:

Не випускайте їх у "вільне плавання". Щоб не загубити шкарпетки під час прання, варто скласти їх у чохол для делікатної білизни. По-перше, так ви уникнете залишення шкарпеток на стінках барабана пральної машини. А по-друге, складання за парами для сушіння буде значно простіше; Не розлучайте пари. Звикніть скріплювати пари шкарпеток шпилькою. Так вони не загубляться одна від одної, ні в шафі, ні всередині пральної машини. Якщо шпильки не підходять, замініть їх на класичні дерев'яні прищіпки; Все "по поличках". Придбайте будь-який базовий органайзер з невеликими відділеннями. Повісьте його з внутрішньої сторони дверцят шафи та звикніть складати кожну пару в окрему кишеньку; Радикальний метод. Купуйте однакові шкарпетки. Якщо у вашому гардеробі є 10 пар однакових шкарпеток, проблема зі загубленими парами вже не буде вас турбувати; Зберігайте "правильно". Цей лайфхак полягає у зберіганні шкарпеток правильно. Не розкидуйте їх довкола будинку, а складайте разом і зберігайте відразу після прання в одному місці. Так ви не забудете про шкарпетки та швидше знайдете потрібну пару; Купуйте однакові шкарпетки. Адже, якщо у вашому гардеробі 10 пар однакових шкарпеток, проблемі зі зниклими парами просто нема звідки взятися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відбілити брудні шкарпетки без прання.

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