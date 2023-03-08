Як очистити білу підошву від бруду зубною пастою і лимоном: лайфхаки

UAportal підготував три поради, як очистити білу підошву від бруду швидко та ефективно. Знадобляться сода, оцет, лимонний сік та зубна паста.

Порада 1

Використовуйте харчову соду та воду. Зробіть пасту, змішавши рівні частини харчової соди та води. Нанесіть пасту на підошву взуття за допомогою м'якої тканини або губки. Залишіть на 10-15 хвилин, а потім змийте теплою водою.

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Порада 2

Використовуйте оцет або лимонний сік як м'який кислотний засіб для чищення. Змішайте будь-який із них із гарячою водою у невеликій ємності до отримання мильної консистенції. Занурте щітку в розчин і обережно потріть поверхню підошви. Після цього ретельно промийте щітку чистою водою, щоб видалити всі залишки.

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Порада 3

Як альтернативний метод спробуйте використовувати зубну пасту! Просто нанесіть трохи зубної пасти на забруднені ділянки підошви взуття, потім злегка потріть старою зубною щіткою, поки всі сліди бруду не зникнуть, після чого змийте теплою водою.

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