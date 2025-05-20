Як не втратити пенсійні виплати перебуваючи на окупованій території: пояснення юриста

Право на пенсію в Україні зберігається за людиною незалежно від того, де вона проживає, зокрема й на тимчасово окупованих територіях. Сама по собі присутність на ТОТ не є підставою для припинення виплат. Водночас, щоб продовжувати отримувати пенсію, пенсіонери мають щороку проходити ідентифікацію — до 31 грудня.

Це можна зробити через авторизацію в особистому кабінеті Пенсійного фонду за допомогою Дія.Підпису або через відеоконференцію, подавши заяву на сайті електронних послуг. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Що стосується механізму нарахування пенсій, то вони перераховуються на банківську картку. Якщо раніше людина отримувала виплати через Укрпошту, тепер кошти надходитимуть на відкритий Пенсійним фондом рахунок у банку. Після цього пенсіонеру потрібно укласти договір із банківською установою, що можна зробити онлайн з використанням електронного підпису.

Читайте також: Чи можливо вийти на пенсію до досягнення пенсійного віку: відповідь ПФУ

Водночас є випадки, коли виплата пенсії може бути припинена. Це трапляється, якщо людина подає документи з неправдивими даними, виїжджає на постійне проживання за кордон, добровільно відмовляється від пенсії, не отримує її понад шість місяців або не проходить обов’язкову щорічну ідентифікацію. Також виплати не здійснюються у разі смерті пенсіонера, його зникнення безвісти або визнання померлим.

Крім того, пенсія з України не виплачується особам, які отримують аналогічні виплати від пенсійних органів Російської Федерації. Щоб поновити виплати, необхідно надати заяву до Пенсійного фонду, в якій підтвердити, що жодних виплат з боку РФ не надходить.

Раніше ми розповідали, що не всі українці отримають пенсію в 65 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!